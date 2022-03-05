حظك اليوم برج العذراء السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تمتلك سحرا وتألقا

مولود برج العذراء من أصحاب المجموعة الترابية، لديه شخصية نشيطة بشكل كبير، ولا يحب التكاسل عن إنجاز المهام المسندة غليه، كما أنه يستطيع تحديد مصيره بنفسه، دون الرجوع لأي من الأشخاص الآخرين، كما أنه يحب الاعتماد على نفسه بشكل كبير، ولا يحب أن يعتمد على الأشخاص الآخرين على الإطلاق، ما يجعله دائما يشعر بالقلق والتوتر بشكل كبير.

حبه لإنجاز المهام المسندة إليه يجعل منه شخصية طموحة، يستطيع الوصول لمناصب قيادية في وقت صغير، وفي سن صغير، ما يجعلهم يشعرون بالثقة في النفس بشكل كبير، ويبحثون بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك نقدم لأصحاب هذا البرج حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

انتبه لحقوقك وخصوصا المالية، فالقمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تكون القائد لمسار حياتك الشخصية ويمنحك الفلك سحرا وتألقا.

عيوب برج العذراء

من ابرز عيوب برج العذراء حرصه على المحافظة على العادات والتقاليد، غذ أنه لا ينساق خلف الآراء الجديدة، ولا يعترف بها على الإطلاق، ولا يمكنه تجاهل الأخطاء.