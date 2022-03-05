4 خطوات لتنفيذ خدماتك «أون لاين» بشركة مياه الإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إتاحة خدمة حجز دور للمشترك، في أية فرع من فروع الشركة لطلب خدمة معينة، ضمن خدمات إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة «أون لاين».

رابط الحصول علي خدمات شركة مياه الإسكندرية «أون لاين»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، رابط يمكن للمواطن استخدامه للحصول على خدمة معينة بالفروع التابعة، وهو كالآتي، شركة مياه الإسكندرية للحصول على خدمة الحجز «أون لاين» اضغط هنـــا

خطوات الحصول على الخدمات

وحددت «مياه الإسكندرية»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك لحجز دور لطلب خدمة معينة بالفروع التابعة، كالآتي:

- الحجز متاح لمدة أسبوع مقدما

- التسجيل ببيانات حقيقية، وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية.

- يسمح بالحجز فى الأماكن المتاحة فقط.

- إثبات الحضور بالرقم القومي ورقم الدور.

- الالتزام بالموعد المحدد، وأي تأخير سيعتبر الحجز لاغيا.

- لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم في الفرع ذاته.

4 تعليمات مطلوبة عند حضور المشترك لتنفيذ خدمة حجز الدور «أون لاين»

وكشفت الشركة، عن 4 تعليمات يجب أن يتبعها المشترك عند حضوره إلى أية فرع، تابع للشركة خلال حضوره للفروع وهي كالتالي:

- إثبات الحضور بالرقم القومي وموعد الحجز.

- الحضور قبل الموعد المحدد بـ15 دقيقة.

- يعتبر الحجز لاغيا، لو تم التأخير عن موعد الحضور بمقدار 15 دقيقة.

- الالتزام بالاجراءات الاحترازية كتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.