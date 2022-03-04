اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولى الدولى اجتماعًا طارئًا، اليوم الجمعة، بطلب من بريطانيا، لبحث وضع محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «سكاى نيوز عربية».

فى السياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، ودعا إلى وقف المعارك في أوكرانيا فورًا.

وأضافت الحكومة الألمانية أن شولتس وبوتن اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات قريبا.