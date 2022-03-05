«هالة» في دعوى خلع: «أمه بتعملي أعمال عشان تخليه يطلقني»

بعد أن تأكدت «هالة» من مكائد حماتها، إذ تدبر ضدها أعمال السحر والشعوذة، حتى تفرق بينها وبين ابنها، بسبب رفضها للزيجة من البداية، لجأت لمحكمة الأسرة، لتحكي للقاضي مشاهد من زواجها، جعلت الحياة بينهما مستحيلة، لدرجة طلبها للطلاق، وإقامتها دعوى خلع، قالت له «عشت سنة ونص في مشاكل مع أمه، وفي الآخر بعد ما استحملت، عرفت أنها بتاخد هدومي، وبتعملي أعمال وسحر تفرقة، عشان ابنها يطلقني».

«هالة» تحكي تفاصيل زيجتها التعيسة

وقفت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، وهي تسترجع تفاصيل زيجتها التعيسة، وقالت، إنها تعرفت على شاب وسيم ومهذب، وبه مواصفات فتى أحلامها، وبالطبع أعجبت به وصارحها بإعجابه بها، ووقعت في حبه، وبعد فترة من التعارف، فوجئت بأن والدته دبرت له زيجة من فتاة أخرى، وهو رفض الزيجة، وطلب منها خطبتها، لكنها رفضت بشدة، وقاطعته لفترة، وبعد ذلك طلب خطبتها، وكانت على علم برفض والدته الشديد، لكنها وافقت.

والدته تتدخل في كل حاجة

أكملت هالة أمام محكمة الأسرة بعض تفاصيل زيجتها، بأنها عاشت في حالة من التوتر والقلق، بسبب حماتها طوال فترة الخطبة، لأنها كانت تختلق لها المشكلات، وترفض كل شيء تختاره في تجهيزات الزواج، لكنه وعدها بأن والدته لن تتدخل بحياتهما بعد الزواج، وتمت الزيجة، واعتقدت أنه سيفي بوعده تجاهها، لكنه لم يفعل شيء بل زاد الأمر سوءً، وزادت تدخلات والدته في حياتهما الشخصية، ما جعلها لا تطيق العيش معه، وكانت تذهب لمنزل والدها في بداية الزواج كثيرا.

والدته بتعملها أعمال وسحر

وفندت للقاضي، أسباب دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، قائلة: «من فترة زادت المشاكل بيني وبين جوزي، ولما بقيت أغضب بقيت تمنعه يجي يصالحني ويرجعني، ولما رجعت اكتشفت أن في هدوم ليا مش في مكانها، ولما سألت جوزي قالي أن أمه كانت بتنظف الشقة، وممكن تكون نقلت مكانهم، وبعد كده أبن أخوه الكبير قالي إن جدته بتروح لدجال، وبتبعته بحاجات، وبتحذره أنه ميقولش لحد، وبعد كده عرفت أنها بتعملي سحر تفرقة عن أبنها، وأنا مش بصدق في الحاجات دي، بس هي نيتها تأذيني».

دعوى خلع بسبب الدجل

وأنهت «هالة» دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة، بأنها عاشت لمدة عام ونصف العام، وهي تتحمل أسلوب والدته السيء معها، وبعد ذلك تأكدت من أنها أخذت ملابس خاصة بها لتأذيها بالأعمال وتفرقها عن أبنها، وعندما قالت لزوجها كذبها، ورفض طلاقها، فتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 673 لسنه 2021، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.