حظك اليوم برج العقرب السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. قد تنجز أعمالك

المعاملة بالمثل، الاهتمام، تبادل النظرات، اتباع أسلوب الغياب، الثقة والإخلاص، وأخيرا طرح الأسئلة، هكذا يتعامل مولود رجل برج العقرب في الحب، فضلا عن كونه شخص غيور للغاية، فهو من أكثر الشخصيات التي تشعر بالغيرة على المرأة التي يحبها، كما أنه يفضل أن يسيطر على كل شيء ومنه فهو يحاول دائما السيطرة على شريكته، وعادة ما يشعر هذا الرجل بالغيرة الشديدة من أسباب غير منطقية وأحياناً تعتبر لا قيمة لها ولا أساس لها من الصحة.

كما يعرف عن مولود برج العقرب أنه شخصية ناجحة ومتألقة دائما، إذ أنهم يستثمرون أوقاتهم لتحقيق أهدافهم، كما أنه لديه شخصية شجاعة بشكل كبير، ويقدرون الأمانة والثقة بالأشخاص المحيطين بهم، ويحبون الأجواء التنافسية، ما يجعلهم يحرصون على تحقيق أهدافهم.

ومن منطلق أن الغالبية العظمى منهم تبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تظهر اليوم تميزا وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

المشاهير من برج العقرب

ويوجد الكثير من المشاهير السياسيين والفنانين من مواليد برج العقرب وفي مقدمتهم، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورجل الأعمال بيل جيتس، والرسام العاملي بابلو بيكاسو.