إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية في الفيوم (صور)

نفَّذ جهاز حماية الأراضي التابع لمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عددًا من الإزالات الفورية لتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ضمن خطة المتابعة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وردع المخالفين.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

ووجّه الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، نظراً لكونها عصب الاقتصاد القومي.

وأضاف مصطفى، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة تأتي بتنسيق بين جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، ومديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة.

إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالعزب

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنّه جرى شن حملة مكبرة اليوم بقيادة المهندس بركة قطب مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والتي تمكنت من تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز، وهي حالة تعدٍ على مساحة قيراط و6 أسهم مكونة من سملات خرسانية بالحادقة، والثانية تكسير قواعد خرسانية بناحية قرية العزب.

إزالة حالتي تعدٍ بمركز إطسا

وأشار "ربيع" إلى أن الإدارة الزراعية بمركز إطسا شنت حملة أيضاً بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج، جرى خلالها إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية جمعية الغرق بحري، وجمعية منشأة فيصل.

وشدد على أن الحملات مستمرة لحين القضاء على التعديات تماماً، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية بكافة صوره.