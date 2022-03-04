إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عددا من الحملات لـ إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدي في 4 مراكز، بإجمالي مساحة بلغت 4 آلاف و736 مترا مربعا.

إزالة 42 حالة تعدي

جاءت حالات الإزالة الـ 42 على النحو التالي:

اقرأ أيضا «الوزراء» يكلف العدل بصياغة قانون لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

20 حالة تعدي في المهد على مساحة 2661 مترا مربعا عبارة عن مباني وأسوار وعشش وشدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض وحفر لعمل قواعد خرسانية، وتم مصادرة المعدات، وذلك في الوحدات المحلية لقرى: كوم الفرج، النمرية الشجاعة، زاوية صقر، الناصر، الشعراوي، بأبو المطامير.

9 حالات تعدي بمساحة 905 مترات مربعة بوادي النطرون.

8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 770 مترا مربعا بنطاق قرى عزب حوش عيسى والأبقعين، عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وأكشاك مخالفة.

5 حالات تعدي بمساحة 400 متر مربع بشبراخيت عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض وشدات خشبية.

تكثيف الحملات

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في تصريح له، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات ومنع أي تعدي جديد نهائيا والإزالة الفورية في المهد.

اقرأ أيضا فاروق الباز: التعدي على الأراضي الزراعية أخطر من الحرب

وشدد «آمنة» على مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام جهات التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، موجها بضرورة الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.