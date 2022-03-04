«توفيليس»: السيارات الكهربائية المصرية تطابق المواصفات العالمية

قال المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن البنية التحتية في مصر جاهزة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتوجه الكامل لاستخدام الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يجري التنسيق مع كل الجهات لإتمام تنفيذ هذا التوجه، سواء عبر سيارات كهربائية أو سيارات تعمل بالطاقة النظيفة الأخرى.

شركات جديدة للبنية التحتية

وأضاف «توفيليس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنه تتوفر حاليا كل وسائل الشحن بما فيها الشحن السريع للسيارات الكهربائية، وهناك العديد من الشركات بدأت بالدخول في هذا المجال، لدعم عمليات الشحن بالكامل.

وأشار إلى أنه يوجد مردود اقتصادي جيد للغاية من التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة، وبالتالي لابد من التوعية الأساسية لكي يدرك العميل المزايا التي سيستفيد منها على كل الأصعدة بدون شعوره بالقلق.

وأكد أن صناعة السيارات من أقوى الصناعات الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي على مستوى العالم، وفي المرحلة الأولى ستجري تغطية احتياجات السوق المحلية وإنتاج منتج يتطابق مع المواصفات العالمية، وبعد هذه المرحلة التوجه للتصدير سواء للمنطقة المحيطة أو مناطق غيرها، ويكون المنتج المصري قابل للتسويق خارج الحدود وليس فقط للعميل المصري.

وأفاد بأن هناك كيانات جرى الاتفاق على تأسيسها لخدمة قطاع السيارات الكهربائية وانتشارها بالكامل على مستوى التسويق أو البيع أو الصيانة وخدمة ما بعد البيع، «الموضوع ليس فقط إنتاج أو تصميم منتجات حديثة، ولكن باقي سلسلة خدمة المنتج بالكامل، وهذا قائم بالفعل وجار تطويره على مستوى كبير جدًا».

مميزات السيارة الكهربائية

ولفت إلى أن الفائض من الطاقة الكهربائية في مصر خطوة أساسية داعمة للسيارات الكهربائية، كما أن هذا الاتجاه له مردود اقتصادي كبير، نظرا لأن تكاليف التشغيل للسيارة الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالطاقة التقليدية أقل وعائدها الاقتصادي جيد، كما الفارق بينهما ضخم في مسألة الصيانة.