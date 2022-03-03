«التعليم» تستعد لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. تعقد في يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستُعقد في 11 يونيو المقبل، ولا يوجد أي تعديل في مواعيدها، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية، لعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان الامتحانية من أي مكروه.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت الرتوش النهائية لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تسعى إلى إحداث تطوير كبير في منظومة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وليس الثانوية العامة فقط.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 مقالية واختيار من متعدد

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متنوعة ما بين مقالية واختيار من متعدد، مؤكدا توفير كل أدوات التعقيم والتطهير داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مع إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للاطمئنان على صحتهم، علاوة على توفير طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، تحسبا لحدوث أي حالات إعياء بين الطلاب والطالبات أثناء سير الامتحانات.

وناشد المصدر الطلاب بالاعتماد على منصة بنك المعرفة، كأفضل طريقة للمذاكرة وتحصيل المعلومات وفق نظام التقييم الجديد، قائلا: «جائحة كورونا لن ولم تؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة».