رئيس التحرير

محمود مسلم

«التعليم» تستعد لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. تعقد في يونيو

إجراءات صارمة بلجان امتحانات الثانوية العامة لحماية الطلاب من كورونا

كتب:

توفيق شعبان
10:10 م | الخميس 03 مارس 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستُعقد في 11 يونيو المقبل، ولا يوجد أي تعديل في مواعيدها، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية، لعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان الامتحانية من أي مكروه.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت الرتوش النهائية لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تسعى إلى إحداث تطوير كبير في منظومة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وليس الثانوية العامة فقط.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 مقالية واختيار من متعدد

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متنوعة ما بين مقالية واختيار من متعدد، مؤكدا توفير كل أدوات التعقيم والتطهير داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مع إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للاطمئنان على صحتهم، علاوة على توفير طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، تحسبا لحدوث أي حالات إعياء بين الطلاب والطالبات أثناء سير الامتحانات.

وناشد المصدر الطلاب بالاعتماد على منصة بنك المعرفة، كأفضل طريقة للمذاكرة وتحصيل المعلومات وفق نظام التقييم الجديد، قائلا: «جائحة كورونا لن ولم تؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة».

اقرأ المزيد:

بدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة في تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2022

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 في موعدها.. و«أوميكرون» لن يؤجلها

حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بالدرجة الفعلية.. تعرف عليها

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. لا تغيير في الخريطة الزمنية

موانع المراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2022: منها الإحالة لمحاكمة تأديبية

التعليم تعلن شروط لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل

الصحة: تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و22 حالة وفاة

الصحة: 40 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إطلاق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدن وقرى المنيا السبت

نسب تطعيمات كورونا بالجامعات: 98% للجرعة الأولى و55% للثانية

«الصحة»: تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في شهر رمضان الكريم
بقلم توفيق شعبان