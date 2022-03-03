بث مباشر.. حوار محمد صلاح مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

قصة نجاح حقيقية جديرة بالاحترام ورحلة صعود لشاب حقق حلمه وبات قدوة ومثلا أعلى لكل لاعبي مصر والوطن العربي وشبابها في العزيمة والمثابرة والإصرار، إنه النجم محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، الذي سيظهر لمحبيه في بث مباشر اليوم مع «صاحبة السعادة» على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

ويكشف اللاعب محمد صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي سيذاع اليوم الخميس في التاسعة مساء، أسرارا عن حياته الشخصية وعائلته ومسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، حيث بدأ حياته الكروية كناشئ في نادي المقاولون العرب، والتي تعتبر أولى محطاته الإبداعية، فقد خاض أول مباراة له بالدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010، وكان في الثامنة عشر من عمره، أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 وشارك صلاح كبديل في هذا اللقاء، ولكن ساهمت قدراته ومهاراته العالية وسرعته الفائقة بجعله محل اهتمام وسائل الإعلام.

نشأة محمد صلاح الكروية

يذكر أن اسم اللاعب بالكامل هو محمد صلاح حامد غالي طه، ولد في قرية «نجريج» التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، يوم 15 يونيو سنة 1992، انضم إلى المعهد اللاسلكي بسبب الظروف المالية الصعبة التي عاشها، إضافة لعشقه لكرة القدم.

وكان على وشك الانتقال لنادي الزمالك قبل الانتقال لصفوف نادي «بازل» السويسري، قبل أن يعرقل انتقاله رئيس نادي الزمالك في هذا الوقت ممدوح عباس، معللا رفضه لصغر سنه وقلة خبرته.

فاتجه محمد صلاح للاحتراف الخارج في أوروبا، وانضم خلال مسيرته إلى العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز، مثل بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وناديه الحادي ليفربول الإنجليزي.

إنجازاته مع ليفربول

حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، موسمين متتالين 2017-2018 و2018-2019، وصنع محمد صلاح، التاريخ حينما أحرز هدفين بشباك الكونغو، ليعلن تأهل الفراعنة لمونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما.

وأحرز صلاح، هدفا بشباك منتخب روسيا، في مباراة الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات بمونديال روسيا، في لقاء خسره الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز محمد صلاح، هدفا بشباك منتخب السعودية، في مباراة الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات بمونديال روسيا، في لقاء خسره الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، وكانت تلك المرة هي الثانية التي يحصد فيها الفرعون المصري هذه الجائزة، وحقق محمد صلاح، إنجازا تاريخيا بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2019.

وقاد «صلاح» فريق الريدز خلال الأربع مواسم التي قضاها بين جدرانه حتى الآن، إلى تحقيق الدوري الإنجليزي «بريميرليج» لأول مرة بعد غياب 30 عاما، فضلا عن لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كشفت تقارير صحفية أفريقية، عن أغنى اللاعبين الأفارقة في العالم خلال الوقت الحالي، وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح جناح منتخب مصر، عقب تألقه مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد مسيرة حافلة في القارة العجوز، بداية من بازل السويسري مرورا بـ تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا ثم روما في الدوري الإيطالي، وأخيراً مع كتيبة الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.