جماهير ليفربول: عرفنا كل شيء عن مصر بسبب الفرعون محمد صلاح

استعرض برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس، تقريرا تلفزيونيا مع جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، يرصد آراء الجماهير ومدى حبهم للاعب المصري محمد صلاح.

وقال الجمهور: «محمد صلاح لاعب رائع، ومن أفضل اللاعبين، نحبه بشده، وهدفه في تشيلسي كان رائعا، وكذلك هدف واتفورد بعدما راوغ 5 لاعبين وأحرزه».

جماهير ليفربول: صلاح بطل وأهدافه ممتعة

وأضاف أحد المشجعين في حديثه عن محمد صلاح: «أنا جزائري الأصل ومقيم في انجلترا، وكل عام أبي يأتي لنشاهد مباريات محمد صلاح معا، وهو بالنسبة لنا بطل وأهدافه ممتعة، أحيانا يهدر فرصة لكنه سرعان ما يعوضها بعدة أهداف».

وقالت مشجعة إنجليزية موجهة حديثها لـ محمد صلاح: «هو لاعب كرة قدم مخلص جدا في الملعب، ونعتبره من أهم الفراعنة المصريين».

الجمهور: لم نكن نعرف مصر جيدا قبل محمد صلاح

وقال أحد المشجعين: «قبل محمد صلاح لم نكن نعرف مصر جيدا، وبعد متابعة صلاح عرفنا كل شيء عن مصر، صلاح من المخلصين ولديه ثقافة جيدة»، مضيفا: «أنا من روما، وصلاح كان ضمن الفريق الذي أشجعه، وأنا سعيد جدا به وأحبه واحتفظ بقميصه في منزلي، ولديه جهد رائع في الملعب، وهو سريع بشكل كبير، وهو ملك مصري ومتألق وذكي».