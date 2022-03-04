جنازة كبرى لـ«نهلة» فتاة الإسكندرية.. والجيران: والدها سبب إنهاء حياتها

أدى العشرات صلاة الجنازة على نهلة السيد، فتاة الإسكندرية، التي أنهت حياتها أمس بعد أن قفزت من الطابق الخامس، بمنزلها الكائن بعزبة سكينة بمنطقة العوايد، شرق الإسكندرية.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة بمسجد قباء بعزبة سكينة جرى تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، بمقابر خورشيد، شرقي الإسكندرية، وسط حالة من الحزن الشديد على وفاتها ودعوات لها بالرحمة والمغفرة.

والدها السبب في إنهاء حياتها

وبحسب ما ردده جيران الفتاة، ورصدته «الوطن» خلال متابعة الحادث وصلاة الجنازة، تبينت مفاجأة كبرى أن والدتها سبقتها في الانتحار بعد أن أشعلت النيران في جسدها لوجود خلافات حادة بينها وبين والدها.

وقال أحد جيران الفتاة إن نهلة كانت على خلاف حاد مع والدها بعد رفض زواجها وسفرها المنصورة رفقة العريس الذي تقدم لخطبتها وفشلت في إقناع والدها فتخلصت من حياتها.

واقعة إنهاء فتاة لحياتها

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بإنهاء فتاة لحياتها تبلغ من العمر 23 سنة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب خلافات أسرية ومشاكل عاطفية.

وكان مشتركون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عبر «فيس بوك»، منشورا لإحدى الفتيات تدعى نهلة تبين أنها من محافظة الإسكندرية، معلنة فيها إنهاء حياتها وجاء فيها: «زهقت من الدنيا»