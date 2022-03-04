صندوق النقد: مصر لديها خطة طموح لاعتماد الطاقة المتجددة (فيديو)

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر لديها خطة طموح لاعتماد الطاقة المتجددة، كما أنها من الدول القليلة التي بدأت تتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأشار محيى الدين إلى تقرير مشترك صدر من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية قبل ظهور وباء فيروس كورونا بنحو 6 أشهر قال إن العالم في خطر.

إنفاق الدول النامية لمواجهة كورونا يمثل 2%

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال حوار مع برنامج «نظرة»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم الجمعة، أن حجم الإنفاق في الدول المتقدمة لمواجهة فيروس كورونا بلغت 25% من حجم الإنفاق العام، وبنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 9% في الدول المتوسطة، والدول النامية نحو 2%، موضحًا أن «الجائحة كورونا كلفتنا تريليونات الدولارات».

مشكلة مصر في نقص الصادرات

وكشف محيى الدين أن التضخم في أوروبا شهد معدلات هي الأولى منذ 40 عامًا، ومنذ أن جرى تفعيل عملة اليورو الموحدة.

وحول تطوير أداء الاقتصاد المصري قال إنه «يجب زيادة الإنتاج ونوعيته بما يسمح بوجود فائض للتصدير، مع ضرورة تقليل فجوة الواردات»، موضحًا أن مشكلة مصر ليست في زيادة الواردات، ولكن نقص في الصادرات.

مصر تستهدف الاعتماد على الطاقة الجديدة

وأشار محي الدين إلى أن مصر في حاجة إلى إحداث نقلة في صادراتها إلى الخارج، لافتا أن مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وهو أمر طموح للغاية.

روسيا لن تتأثر بعقوبات الغرب

وأفاد بأن أوروبا لا تملك استراتيجية متوازنة لتغطية احتياجاتها من الطاقة، وقد تتعرض لمشكلات اقتصادية حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الدولة التي لديها احتياطي نقدي يغطي احتياجاتها لمدة 4 أشهر تعتبر في أمان من الحرب الروسية الأوكرانية، أما روسيا فلديها 24 شهرًا، ولن تحقق العقوبات آثار فورية عليها.