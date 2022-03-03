تشييع 3 من «شهداء لقمة العيش» في جنازة جماعية بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية «نقيطة»، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، جثامين 3 من «شهداء لقمة العيش» في جنازة جماعية مهيبة، ‏وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية، إثر سقوط شجرة ضخمة على سيارة نصف نقل محملة بالعمال، أثناء عودتهم من عملهم في الأراضي الزراعية، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص، بينهم سيدتان، وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 مصابين حالاتهم خطيرة، يخضعون للعلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

تشييع 3 ضحايا لحادث طريق المنصورة أجا

بدأت الجنازة بتشييع «محمد عيد البهبيتي»، الذي تم نقل جثته إلى بيته فور وقوع الحادث لوفاته في نفس المكان، وبعد وقت قصير، تم التصريح بدفن كل من «أم حسن السيد أبو سليمان»، 58 سنة، و«زينب عبد البديع خليل»، 55 سنة، وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا بجوار مقابر القرية، وأطلقوا عليهم «شهداء لقمة العيش»، مؤكدين أنهم خرجوا من أجل البحث عن الرزق الحلال.

تفاصيل حادث طريق المنصورة

ووقع الحادث ظهر اليوم، عندما سقطت شجرة ضخمة على طريق «المنصورة – أجا» على سيارة نصف نقل «جامبو»، كانت تنقل العمال ضحايا الحادث، ونظراً لوجود رياح شديدة، سقطت الشجرة على السيارة مما تسبب في انقلابها على الطريق، وجري التعامل مع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم.

‏تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية، أنه فور وقوع الحادث، تحركت ‏لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، وقامت ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين.

وأضاف «عبد العزيز»، في بيان صحفي قبل قليل، أنه بالنسبة لحالات الوفاة يتم صرف المساعدات وفقاً للحالة الاجتماعية للأسر، حيث تقرر ‏صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لزوج المتوفية «زينب»، وصرف مبلغ 15 ألف جنيه لزوجة المتوفي «محمد»، بينما تقرر صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأبناء المتوفية «أم حسن»، حيث أنها أرملة وليس لها أبناء غير ‏متزوجين.

وأشار وكيل وزارة التضامن بالدقهلية إلى أنه تقرر صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل مصاب نتيجة الحادث، علاوة علي تسجيل تلك أسر الضحايا ضمن برنامج ‏تكافل وكرامة.