أحمد فهمي يفتتح مطعما لطهي اللحوم بحضور نجوم الفن «صور»

افتتح المطرب أحمد فهمي، مطعمه الخاص لبيع اللحوم على الطريقة التركية، مساء أمس الجمعة، بمنطقة الشيخ زايد، بحضور زوجته أميرة فراج، وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئة زميلهم بمشروعه التجاري الجديد.

وحضر من نجوم الفن، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كريم محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أحمد الشامي، محمد نور، علي ربيع، أوس أوس، ميريهان حسين، محمد علاء وغيرهم.

نجوم الفن يشيدون بجودة اللحوم في مطعم أحمد فهمي

أشاد نجوم الفن، بجودة اللحوم وديكور المكان، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، للترويج للمطعم عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد المطعم، واحدا من أحلام أحمد فهمي، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، إذ نشر مقطعا مصورا أثناء التحضير لحفل الافتتاح، مؤكدا أن الحلم بات حقيقة.

أحمد فهمي يستضيف نجوم الفن في «أحلى كلام»

وفي سياق مختلف، يتابع أحمد فهمي ردود الفعل إزاء برنامجه الجديد «أحلى كلام»، المعروض حاليا عبر إحدي المحطات الفضائية، ويشهد استضافته لعدد من نجوم الوسط الفني، كان أبرزهم هاني رمزي، داليا البحيري، فريق «واما» الغنائي، أشرف عبد الباقي، أحمد رزق، محمد ثروت، أوس أوس وغيرهم.

كما ينشغل أحمد فهمي حاليا، بتصوير دوره في مسلسله الجديد «الرواية» بمشاركة الفنانة شيري عادل ومحمود عبد المغني، وتدور أحداثه حول جريمة قتل في ليلة افتتاح أحد العروض المسرحية، في أجواء يسودها الإثارة والتشويق، إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ10 حلقات، وهو من تأليف شادي محسن وأمير شوقي وإخراج أمير شوقي.