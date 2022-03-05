حملات لرفع الإشغالات والجراچات المخالفة وتغطية البالوعات بالسويس

شهد حي فيصل بمحافظة السويس عددا من حملات الإزالة للمخالفات والإشغالات، في إطار خطة تطوير المدن السكنية التي أطلقها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، من أجل الارتقاء بالمستوى العام لأحياء السويس.

إزالة الاشغالات بمنطقتي الحرفيين ومبارك

وأطلق حي فيصل، برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، حملات متعددة لإزالة الإشغالات، من أجل العمل على عودة المظهر الجمالي بنطاق الحي، وشن الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي يثرب بمنطقة «الحرفيين»، وحملة أخرى لإزالة الإشغالات بمنطقة «مبارك»، حيث تم رفع وإزالة الإشغالات والتي كانت عبارة عن جراجات وبلكونات وأكشاك بدون تراخيص.

حملات نظافة

كما نظم الحي حملة شاملة للنظافة بمنطقة «الصباح» بالمنطقة المحيطة بمسجد أنس بن مالك، لرفع وإزالة القمامة من الأماكن والطريق العام.

واستجابت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل، لشكاوى الأهالي بوجود بالوعة أمطار بدون غطاء بمنطقة شارع الجامعة الجديد بمدينة السلام 1، حيث تم وضع أغطية لها كما كانت.

كما تلقت شكاوى من أهالي شارع أبو بكر بالسلام 1 بوجود غرفة مكشوفة، وقام هشام عزت مدير المرافق بالحي بالتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث أنها غرفة تابعة للشركة وتم تركيب غطاء لها.

مساقط العمارات

فيما تابعت إدارة البيئة، برئاسة المهندس محمد عبد العليم، بمتابعة مساقط العمارات السكنية بنطاق الحي، والتي تعد مسؤولية شاغليها بمنطقة تعاونيات منخفضة التكاليف، وتم إزالة تجمع كميات كبيرة من القمامة والصرف الصحي، وتحرير إنذارات للمقيمين، وتم إزالة تلك التركمات نهائياً.