إزالة 20 تعديا و29 طاحونة ذهب في حملات بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، شنت حملة مكبرة أزالت 20 تعديا بالبناء على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وأوضح محافظ قنا في بيان صحفي أنه تم إزالة 20 تعديا بالزراعة على مساحة 16ألف و 650 مترا مربعا، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة، كما تم تنفيذ قرارات إزالة 29 طاحونة ذهب بقرية حجازة قبلي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، وكذا جميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

التشديد على عودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى

وشدد على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لأي حالات تعدٍ جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

وأكد «الداودي»، إن الأجهزة التنفيذية والمحافظة لن تتردد في إزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة مجرى نهر النيل والمصارف والترع وكل أشكال التعديات المعروفة توجيها لتعليمات الرئيس السيسي.