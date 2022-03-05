خريطة انقطاع المياه في 4 محافظات: الصيانة وغسيل الشبكات السبب

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنوفية والقليوبية وبني سويف والقاهرة انقطاع وضعف المياه في بعض المناطق التابعة لنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة أو لغسيل الشبكات مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

انقطاع المياه بسبب غسيل الشبكات في المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قطع المياه صباح اليوم وحتى الساعة الـ2 ظهرًا عن بعض المناطق بمركز السادات وهي «كفر داود الغربية والشرقية والعزب التابعة لهما، ومنشية النور، والصوامع، ونجع أبو عيسى، والمنطقة الغربية المرتفعة، والهاويس، والخطاطبة المحطة، والأخماس لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية».

قطع المياه في كفر شكر حتى الـ1 ظهرًا

وأكّدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بدء انقطاع المياه عن مدينة كفر شكر اليوم وحتى الساعة الـ1 ظهراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

انقطاع وضعف المياه في مركز إهناسيا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انقطاع المياه عن قرية سدمنت وضعفها عن قرية العووانه بمركز إهناسيا اعتبارًا من صباح اليوم وحتى الساعة 4 عصرًا.

وأشارت إلى أنَ سبب الانقطاع إجراء أعمال صيانة وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت الجبل بمركز إهناسيا.

الصيانه وتغيير المحبس سبب انقطاع المياه في القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن مناطق «رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهوري – تقسيم عمر بن الخطاب – مدينة قباء – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزي بشارع جسر السويس – السجن المركزي بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة» لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم السبت حتى الساعة 4 فجر يوم الأحد الموافق 6 من الشهر نفسه.

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري سبب الانقطاع نظرًا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000 مم داخل رافع الصعيد.