الجيزة: إدراج شارع بولس حنا بالدقي ضمن خطة التطوير

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير والتنسيق العام للطريق بشارع التحرير بحي الدقي، للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها.

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية، وتوجيه الشركة بسرعه إنجاز الأعمال المكلفة بها، لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

«كلبشة» سيارات نقل

وخلال الجولة، وجه المحافظ رئيس حي الدقي وإدارة المرور بـ«كلبشة» سيارات نقل متعدية على الطريق العام ومتروكة بالشارع في انتظار خاطئ، مع التأكيد على ملاك المركبات بعدم الوقوف العشوائي مجددا بنهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة الحالة العامة لشارع النيل ومتفرعاته، موجها بإدراج شارع بولس حنا بحي الدقي، لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة له، بجانب رصد الشوارع المتفرعة من شارع النيل والتي بحاجة إلى رفع كفاءة لتطويرها.

تطوير ميدان المساحة

وأجرى المحافظ جولة لتفقد أعمال تطوير ميدان المساحة والشوارع المحيطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للميدان، ودعم المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة، وتخطيط أماكن وساحات الانتظار.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال، وتكثيف دوريات النظافة، ورفع الإشغالات ومنع تركيب الحواجز والأوتاد الحديدية بنهر الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.