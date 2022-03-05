منخفض صحراوي يضرب البلاد اليومين المقبلين.. ارتفاع حرارة ورمال وأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع رجات الحرارة تدريجيًا على الانحاء كافة؛ ليسود طقس دافئ على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مشيرة إلى أنّ من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم السبت 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، شمال الصعيد 27 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 32 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ الرياح اليوم تنشط على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

ونوّهت الهيئة بتأثر البلاد، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح، تكون مثيرة للرمال والأتربة، فضلًا عن حدوث ارتفاعٍ في درجات الحرارة، إذ إنّ من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، اليوم، على عدد من محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 14

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 21 13

السلوم 21 11

سيوة 23 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 21 03

نويبع 23 14

طابا 23 13

كاترين 19 05

الطور 24 11

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 25 08

أسيوط 27 07

سوهاج 27 08

قنا 31 09

الأقصر 32 11

أسوان 32 11

إدفو 33 12

أبو سمبل 32 12

الوادي الجديد 28 11