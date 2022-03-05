المخابرات البريطانية: العاصمة كييف لا زالت تحت سيطرة أوكرانيا
كتب:
سحر المكاوى
10:39 ص | السبت 05 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت المخابرات البريطانية أنَّ الحكومة الأوكرانية لا تزال تسيطر على العاصمة كييف وبقية المدن الكبرى وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.
انخفاض وتيرة الغارات الروسية على أوكرانيا
وأشارت المخابرات البريطانية إلى انخفاض وتيرة الغارات الروسية على أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
استهداف 2037 موقعًا عسكريًا للجيش الأوكراني منذ بدء الحرب
فى السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ الهجوم واسع النطاق مستمر في أوكرانيا، موضحة أنه جرى استهداف 2037 موقعًا عسكريًا للجيش الأوكراني منذ بدء الحرب على أوكرانيا.