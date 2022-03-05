«Airbnb» موقع تأجير المنازل عبر الإنترنت يعلق أعماله في روسيا

أوقفت «Airbnb» شركة تأجير المنازل عبر الإنترنت، جميع العمليات في روسيا وبيلاروسيا، ومنعت أيضًا مواطني كلا البلدين من إجراء أي حجوزات عبر الموقع، في أحدث رد للشركة على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

كانت شركة تأجير المنازل، التي لديها ما يقرب من 100000 إيجار قصير الأجل في كلا البلدين، وفقًا لشركة أبحاث السوق AirDNA، صريحة في دعمها لأوكرانيا، إذ قام بريان تشيسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، بإضافة العلم الأوكراني إلى ملفه الشخصي على موقع التغريدات «Twitter».

الحظر سيمتد إلى أعضاء Airbnb في روسيا وبيلاروسيا

وذكرت الشركة، في تغريدة، أن الحظر سيمتد إلى أعضاء Airbnb في تلك البلدان الذين يحاولون إجراء أي حجوزات على الموقع، مضيفة: «يعني أننا سنمنع التقويمات من قبول الحجوزات الجديدة في كلا البلدين حتى إشعار آخر».

وأضافت الشركة: «سنقيد أيضًا المستخدمين في بيلاروسيا وروسيا من إجراء حجوزات جديدة كضيوف. نأمل بالتأكيد أنه بينما نتطلع إلى المستقبل، يتم تشكيل طريق إلى السلام».

وتمتلك روسيا أكثر من 93000 قائمة على Airbnb، وبيلاروسيا ما يقرب من 4000 قائمة، وفقًا لـ AirDNA.

ويوم الخميس، تنازلت Airbnb عن الرسوم للمضيفين الذين يحجزون إيجارات في أوكرانيا، كوسيلة لتوفير الدعم المالي للسكان الذين يواجهون صعوبات أثناء العملية الروسية العسكرية.

بتقديم إسكان مجاني لـ 100،000 لاجئ أوكراني

وتعهدت Airbnb، الأسبوع الماضي، بتقديم إسكان مجاني لـ 100،000 لاجئ أوكراني، وقالت الشركة إنها تلقت دعمًا كبيرا للمبادرة، مع أكثر من 260.000 زائر حتى الآن، إلى صفحة ويب مخصصة حيث يمكن التسجيل لتكون مضيفًا أو للتبرع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال «تشيسكي» إن الشركة تقوم بتقييم خياراتها فيما يتعلق بعملياتها الروسية، مضيفًا: «ليس لدينا عمل كبير في روسيا، إنها ليست واحدة من أسواقنا الرئيسية، ولكن نحن نعيد النظر في علاقتنا حول القيام بأعمال تجارية في روسيا».

في العام الماضي، استقبلت Airbnb حجوزات لـ300 مليون ليلة، عبر 4 ملايين مضيف على مستوى العالم، بقيمة إجمالية قدرها 46.8 مليار دولار (35.3 مليار جنيه إسترليني).