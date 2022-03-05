أعلى عائد شهادات في مصر 2022.. وفر فلوسك بمكان مضمون

يلجأ كثير من المواطنين الذين يرغبون في إدخار الأموال الخاصة بهم إلى شراء شهادات الادخار، ما يجعلهم يبحثون عن عملاء البنوك المختلفة عن أعلى عائد شهادات في مصر 2022، حتى يستطيعون الحصول على فوائد شهرية أو سنوية عالية، وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي للإبقاء على سعر فوائد شهادات الادخار في مصر، ويوفر الكثير من البنوك العديد من شهادات الادخار ذات الفوائد التنافسية، أملا في تحفيز العملاء على شرائها.

ويقدم البنك الأهلي المصري أعلى عائد شهادات في مصر 2022، إذ يطرح الشهادة البلاتينية في فروعه المختلفة، بسعر عائد يصل إلى 11% شهري، وبمميزات متعدده تجعل فئة كبيرة من محبي شراء الشهادات يتسابقون على شراء تلك الشهادة من البنك البنك الأهلي المصري.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل أعلى عائد شهادات في مصر 2022، والتي تتمثل في الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

أعلى عائد شهادات في مصر 2022

يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية إلى 1000 جنيه، ويمكن شراؤها بمضاعفات ذلك المبلغ.

- تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات، ويمكن تجديدها بعد انتهاء المدة.

- يقدم البنك أعلى سعر عائد في مصر وهو 11% من قيمة الشهادة.

- يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على قرض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- كما يمكن للعملاء أيضا إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن للعميل أن يسترد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر على شراء الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة الزمنية، والتي تتحدد بـ 3 سنوات.

- يمنح البنك العملاء عائد شهري أو سنوي ثابت طوال فترة الشهادة.

وعلى الراغبين في شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت التوجه إلى أحد فروع البنك المختلفة، والتقديم على طلب شراء الشهادة.