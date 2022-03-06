حظك اليوم برج السرطان الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تغامر

مولود برج السرطان شخصية غامضة كثيرا، لا يحب أن يطلع أي من المحيطين به على أسراره على الإطلاق، ما يجعل الآخرين يتخذون الكثير من الحذر عند التعامل معه، كما أنه حاسم بشكل كبير في اتخاذ قراراته، ويحرص دائما على البحث عن الحقيقة وخفايا الأمور التي تحدث من حوله، ولا يحب الكذب ولا النفاق ويبتعد عن الاشخاص الذين يتصفون بتلك الصفات.

وقدرته على التخيل بشكل واسع تجعل من مولود برج السرطان شخصية مبدعة في عمله كثيرًا، إذ أنه دائما يسعى إلى ابتكار الأشياء، الأمر الذي يجعله يصل للمناصب العليا في وقت قصير، ودائما يبحث صاحب هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تقوم بتنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

امرأة برج السرطان والحب

تتميز امرأة برج السرطان بأنها شخصية غيورة بشكل كبير، كما أنها لا تستطيع ان تثق في الاشخاص المحيطين بها بسهولة، كما أنها تحرص على إظهار غموض شخصيتها للآخرين حتى لا يتقرب منها أصحاب النفوس المريضة.