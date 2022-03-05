تأجيل دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في بيع فيلا أكتوبر لـ9 مارس

قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، التي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة»، وذلك إلى جلسة 9 مارس المقبل.

وأقامت آية رشوان توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.