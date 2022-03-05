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تأجيل دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في بيع فيلا أكتوبر لـ9 مارس

كتب:

بسمة عبدالستار والعنود مدني
12:29 م | السبت 05 مارس 2022
رشوان توفيق

رشوان توفيق

قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، التي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة»، وذلك إلى جلسة 9 مارس المقبل.

وأقامت آية رشوان توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.

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