تأجيل دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في بيع فيلا أكتوبر لـ9 مارس
12:29 م | السبت 05 مارس 2022
رشوان توفيق
قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، التي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة»، وذلك إلى جلسة 9 مارس المقبل.
وأقامت آية رشوان توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.