اشتراطات استخدام العبوات الفارغة بعد إقرار لائحة المخلفات

بعد قرار مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 لضبط الأداء والتعامل مع القمامة ومواجهة المشكلات وتحديد رسوم النظافة وآليات منظومة النظافة الجديدة، أوضحت لائحة إدارة المخلفات اشتراطات استخدام العبوات الفارغة، حيث تتضمن عدة معايير منها العبوات التى كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة فارغة، عدا عبوات الغازات المضغوطة إذا حققت اشتراطات، ومنها العبوات التى كانت معبأة بغازمضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلى للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوى بعد فتحها.

موقف العبوات شديدة الخطورة

وتضمنت لائحة المخلفات ان العبوات الفارغة التى كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعدها غسيل العبوات 3 مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة، ويتم تنظيف العبوة بأى طريق آخر وارد فى المراجع العلمية أو عن طريق اجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج، وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أى صفات خطرة، ويتم إزالة المادة المبطنة للعبوة التى كانت على اتصال مباشر مع المادة المعبأة.

المساءلة القانونية عن تنظيف العبوات من المتبقيات الكيماوية

وتضمنت الاشتراطات الخاصة بالعبوات الفارغة أن يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات فى حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات والقمامة الخطرة فى العبوات الفارغة، ويجب معاملة العبوات على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها ومنها العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص مثل الخشب والورق والكرتون والتى كانت على اتصال مباشر وبالتالى قامت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات ، وفلاتر الزيوت المستهلكة إذا لم يتم إعادة استخدامها ، والاجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة، والفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة فى المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.