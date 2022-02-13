من أب مصري وأم سلوفينية.. «آدم» أصغر غطاس يحمل علم الأهلي بالأعماق

يعشق الأهلي ومصر وكل ما هو مصري، «آدم» من أب مصري وأم سلوفينية، ترعرع على شواطئ الغردقة حيث يعمل والده مدربا للغطس، اعتاد على أعماق البحر حتى أصبح أصغر غطاس، رغم أنه لم يتعد التاسعة من عمره، وعشقه للأهلي جعله يحمل علم النادي في الأعماق، فرحة بالانتصار الذي حققه بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مدينة أبوظبي في الإمارات، وانتهت منافساتها أمس.

أصغر غطاس يحمل علم الأهلي في الأعماق

يقول والد آدم في تصريحات لـ«الوطن» إن ابنه يعشق مصر والأهلي وكل ما هو مصري، ورغم أنه يداوم على زيارة سلوفينيا رفقة والدته، إلا أن قلبه متعلق بالغردقة، التي تربى في أحضانها وعلى شواطئها، ويعشق الأهلي ويشجعه منذ الصغر.

وأضاف والد آدم أنه احتفل بفوز النادي الأهلي بتحقيق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية على طريقته الخاصة، إذ حمل علم الأهلي في أعماق البحر، محققا رغبته في الغوص وفرحته بانتصار النادي الأهلي.

«ليديا»: «آدم» يعشق مصر والنادي الأهلي وكل ما هو مصري

وتقول «ليديا» والدة آدم والتي تحمل الجنسية السلوفينية، إن ابنها يعشق مصر والنادي الأهلي، وعند زيارته للعائلة في سلوفينيا يروي لهم عن حياته في الغردقة، وعشقه للبحر الذي اعتاد عليه بحكم عمل والده كمدرب غطس.

وتضيف «ليديا» في حديثها لـ«الوطن» أنها ووالد آدم احتفلا معه على شواطئ الغردقة بانتصار النادي الأهلي برفقة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، مؤكدة على أن النادي الأهلي معروف عالميا لكثرة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وعدد من المباريات الودية مع فرق عالمية.