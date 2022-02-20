سائحان بولنديان يحتفلان بزفافهما تحت الماء بالغردقة: «حققنا حلمنا»

احتفل سائحان بولنديان، بزفافهما بالغطس تحت الماء بشواطئ الغردقة، وسط سعادة غامرة، حيث تحققت أمنيتهما في إتمام الحفل في أعماق البحر بمدينة الغردقة الساحرة، والتقطا صورًا تذكارية قاما بنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

سائحان بولنديان يوثقان زفافهما بصور تحت الماء

وقال أحمد بيجو، مدرب غطس، إن السائحين «كيفين» و«ألكسندرا» يحملان الجنسية البولندية، وقررا أن يحتفلا بزفافهما تحت الماء بملابس الغطس في أعماق البحر، وتوثيق فرحتهما بالتصوير وعمل فوتوسيشن تحت الماء بمعرفة غطاس متخصص في التصوير تحت الماء، وذلك في جو من السعادة َوسط الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والتي يحرص كل منهما على زيارة الغردقة خصيصًا لممارسة هوايته المفضلة في الغطس تحت الماء.

وأضاف «بيجو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السائحين أعربا عن سعادتهما بتحقيق أمنيتهما بالاحتفال بزفافهما تحت الماء في الغردقة، وأكدت العروس «ألكسندرا» على سعادتها بتحقيق أمنيتها ونشرت صورا للزفاف والمغامرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتا إلى أن ذلك يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

الغردقة تجذب السائحين لممارسة «الغطس»

وأشار حسن الطيب، الخبير البحري، رئيس جميعة الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، حيث تمتلك مواقع غطس فريدة ويأتي على رأسها جزيرة الجفتون وشعب الفانوس والعرق وأبو النحاس، حيث يأتي إليها السائحون الأجانب، من مختلف الجنسيات، لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، ولرؤية الأسماك الملونة والشعاب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور.

ولفت الخبير البحري في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الغردقة من أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، وذلك طبقا لتصنيف موقع «تريب أدفايزر» لعام 2022، وهو أكبر منصة للسفر في العالم، كما أن الغردقة مقصد سیاحی معتدل المناخ طوال العام.