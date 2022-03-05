مصرع «تباع» وطفل في حادثين منفصلين بشبين القناطر

لقى تباع وطفل مصرعهما، الأول سقط أسفل سيارة نقل والثاني صدمه قطار فى شبين القناطر وتم نقل الجثتان إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المعنية التصريح بدفن الجثتان وطلب تحريات المباحث

بلاغ بحادثي تصادم

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول جثتين الاولى لتابع يدعى " ح م ر " 17 سنة والثانى طفل يدعى " م ي م " .انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر وتبين ان الاول يعمل على سيارة نقل واثناء العمل عليها إختل توازنة وسقط اسفلها ما أدى الى مصرعة والثانى يقع منزله بجوار شريط السكة الحديد وأثناء اللهو صدمة قطار فتوفى فى الحال وتم نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر

التصريح بدفن ضحيتي الحادثين

وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المعنية التصريح بالدفن وطلب تحريات مباحث مركز شرطة شبين حول الواقعتين

في سياق آخر تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص لحصوله على قرض مالي من أحد البنوك، بسجل تجاري مزور.

وأكدت التحريات قيام شخص بمحافظة القليوبية بتقديم بطلب لمسؤولي أحد البنوك بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، للحصول على قرض لتمويل مشروع قدره مليون و500 ألف جنيه مصري، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري مزور يفيد بأنه صاحب شركة للأقمشة بالقليوبية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على قيمة القرض.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السجل التجاري المزور المنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري الغرفة التجارية باسم المتهم والذي تم تقديمه إلى البنك للحصول على القرض، وهاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على صور من السجل التجاري المزور والمستخدم في الواقعة.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير السجل التجاري عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة «فوتوشوب» وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه.