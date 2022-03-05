ترشيح 4 عروض مسرحية للمشاركة في أيام قرطاج لفنون العرائس

رشحت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 4 عروض مسرحية متخصصة للسفر الى دولة تونس هى «الليلة الكبيرة - محطة مصر لفرقة مسرح القاهرة للعرائس ، خيالات 7 لفرقة ماريونيت للعرائس، لازم تصلح غلطتك لفرقة الكوشة للعرائس» وذلك بناء على الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف شرف فى فعاليات الدورة الثالثة من أيام قرطاج لفنون العرائس والمقامة فى الفترة من 18 حتى 27 مارس.

عبد الدايم: اختيار مصر ضيف شرف أيام قرطاج يعكس ريادتها

أكدت عبد الدايم أن اختيار مصر كضيف شرف فعاليات الدورة الثالثة من ايام قرطاج لفنون العرائس يعكس الريادة الحضارية للوطن باعتبار هذا اللون الابداعى احد اقدم العناصر المميزة للتراث الوطنى واضافت ان هذه التظاهرة احد الوسائل الفاعلة للحوار بين الحضارات، متابعة ان القوى الناعمة بمختلف صورها تفتح افاقا ثرية للتعاون بين الشعوب، واشارت الى الفخر بالحضور الفكرى والثقافى والفنى المصرى بمختلف المحافل الدولية.

يذكر أن الدورة الثالثة من ايام قرطاج لفنون العرائس تكرم كل من محمد نور الدين مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح ومحمد توفيق محمد نحات العرائس والماسكات بالفرقة ، كما يقيم عدد من الفنانين اعضاء الفرق المشاركة مجموعة من ورش العمل ضمن الفعاليات.

تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان أيام قرطاج

يشار إلى المركز الوطني لفن العرائس في تونس الدورة الثالثة من مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس برئاسة حبيبة الجندوبي، والتي حال فيروس كورونا العام الماضي دون إقامتها، تحت عنوان: عرائس الخيط، في الفترة من 19 إلى 26 مارس الجاري في مدينة الثقافة – الشاذلي القليبي، على أن تكون مصر هي ضيفة شرف المهرجان من ضمن فعاليات سنة الثقافة المشتركة بين تونس ومصر 2021 – 2022.