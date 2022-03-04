«سباق الموت» بين طفلين يسبب كارثة في الفيوم: 9 سيارات اتحطمت (صور)

صوت احتكاك وتصادم قوي بين عدة سيارات أيقظ سكان منطقة دلة على طريق «القاهرة - الفيوم»، فجر اليوم الجمعة، متسببا في حالة من الهلع بينهم، بعدما صدمهم مشهد أكثر من 9 سيارات محطمة واثنتين انقلبتا، فيما هرع أصحاب السيارات المحطمة إلى سياراتهم، وتبين أن السبب في ذلك هو سباق الموت بين سيارتين يقودهما طفلين في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وخلال السباق اصطدما معا ومن ثمّ اصطدما ببعض السيارات وانقلبت سيارتهما في مشهد مروع أصاب الجميع بالفزع، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

حكاية سباق الموت

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين عدة سيارات على طريق «القاهرة - الفيوم»، بمنطقة دلة في نطاق القسم، وانقلاب سيارتين منهما، وذلك بسبب سباق سرعة بين طفلين يقودان سيارتي والديهما.

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وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين تحطم 9 سيارات في أثناء توقفهم أمام العقارات السكنية التي يقطن بها أصحابهم، وانقلاب سيارتين أخرتين، وهما سبب تحطم كل السيارات، بسبب سباق سرعة بين قائديهما، حيث اختلت عجلة القيادة في يديهما واصطدما بالسيارات المركونة، ثم انقلبت السيارتين بهما.

صوت مروّع أفزع الجميع

قال أحمد محمد، أحد شهود العيان، لـ «الوطن»، إنه كان يجلس في أحد الكافيهات برفقة أصدقائه، وفوجئوا بصوت احتكاك وتصادم شديد، فهرعوا على الفور إلى الخارج، وتفاجئوا بحادث مأساوي، 3 سيارات اثنتين منهما مقلوبين رأسا على عقب والثالثة تحطم نصفها الخلفي، بالإضافة إلى ما يقرب من 9 سيارات كانت مركونة وتحطمت.

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وأشار «محمد» إلى أنهم هرعوا إلى إحدى السيارات وأخرجوا الطفل منها، لأنها كانت تسرب بنزين وزيت وأطفأوا النيران فور اشتعالها قبل أن تنفجر، موضحا أن مستقلي السيارتين أصيبوا بإصابات خطيرة، وأنهم اكتشفوا أن قائدي سيارتين كانا يتسابقان واصطدما معا وصدما باقي السيارات، كما أنهم صدما سيارة على اليسار فصعدت فوق الرصيف وانقلبت في الاتجاه الآخر وحطمت عدة سيارات.