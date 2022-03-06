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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

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الوطن
12:04 ص | الأحد 06 مارس 2022
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

قد لا يتوافق الكثيرو مع برج الأسد الذي يحمل بداخله شخصية قوية وحادة في تعاملاتها مع الآخرين، الا أن هناك أبراج تجد نفسها في علاقة مريحة مع هذا المولود ومنها الحمل والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء، فعلاقته بالحمل تجعلهما يشكلان ثنائياً جميلاً في الصداقة، أما الجوزاء ينسجمان جدا في الحب، ويشكلان ثنائيا ناجحا؛ وأخيرا فعلاقته بالعذراء يمكن أن تكون علاقة سعيدة ومتناغمة عاطفيا.

كما يتوافق مولود الأسد مع الحوت، فالعلاقة بينهم قائمة على الأحاسيس القوية لذا تنجح بقوة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك، وانتبه لحقوقك.

 

اللون المفضل لمولود برج الأسد

اللون البرتقالي، اللون الذهبي، اللون الأبيض، اللون الأحمر، اللون الأزرق، فجميع تلك الآلوان تمثل الحظ بالنسبة للمرأة برج الأسد وكذلك اللون الأخضر كون تلك المرأة تعتبره يحملها نتائج إيجابية فضلا عن أنه يجلب لها الأمل والفرص الجديدة، كما تحب تلك السيدة اللون البرتقالي، وهذا يشير إلى أنها تفضل الألوان المبهجة التي تعطي طاقات إيجابية.

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بقلم الوطن