توزيع 7 أطنان دقيق على أهالي الشيخ زويد العائدين لقراهم.. شيكارة لكل أسرة

أكدت أمانى رسلان، مدير مديرية التموين بشمال سيناء، أن هناك امتيازات وتسهيلات جديدة تقوم بها الوزارة لأهالى الشيخ زويد المقيمين بها والعائدين للقرى خلال الشهور القليلة الماضية.

وقالت «رسلان» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم منح كل أسرة عائدة من أهالي القرى جنوب وغرب، شيكارة دقيق مجانا فرحة بالعودة، ومنحة من المحافظة، ليكون مجموع ما تم توزيعه 7 أطنان دقيق، وأيضا تمت عملية تسهيل نقل البطاقات والحصص التموينية للقرى بالأمر المباشر دون تقديم الأوراق، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي القرى.

تجهيز أفران الخبز لإعادة فتحها فى الشيخ زويد

ولفتت إلى أنه يجرى حاليًا تجهيز الأفران للعمل مجددًا، وتم معاينة فرنين أحدهما فى حي الكوثر، والآخر فى وسط المدينة، على أن ينتهي العمل في فرن حي الكوثر المجاور للبريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمساعدة أصحاب البطاقات على صرف خبز مباشر لأفراد الأسرة، الذين يفضلون الخبز دون الدقيق، سواء من أهالي المدينة والقرى أو المغتربين من أصحاب البطاقات، وأيضا البيع بالنظام الحر، وذلك بعد الإقبال الكبير الذى تشهده مدينة الشيخ زويد على الخبز، بسبب ارتفاع أعداد العمال فى شركات المقاولات والمشروعات فى رفح الجديدة وغيرها من تلك المناطق.

دراسة ترميم مخزن السلع الغذائية بوسط المدينة

وقالت مدير مديرية التموين، إنه يجرى دراسة ترميم المخزن الخاص بالسلع التموينية، لإعادة ملئه بالبضائع والسلع بعد توقف دام عدة سنوات بسبب الحرب على الإرهاب، وقامت لجنة من تموين الشيخ زويد بمعاينة المخزن الكائن بحى بحبوح بوسط المدينة، وتقديم بيان تفصيلى بحالته لإمكانية فتحه مجددًا والاستفادة منه في خدمة أهالي المدينة.