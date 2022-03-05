«الصحة»: 86.1% نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل

قالت وزارة الصحة والسكان إن معدل الشفاء من كورونا فى مصر وصل إلى 86.1% في مستشفيات العزل، وذلك بعد وصول عدد المتعافين من الفيروس إلى 418462 حتى اليوم.

سببان وراء ارتفاع معدلات الشفاء

وأرجعت الوزارة، فى تقرير لها، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا فى مصر إلى سببين، الأول حصول المواطنين على لقاحات كورونا، والآخر أدوية علاج كورونا، والتى تعطي للحالات البسيطة والمتوسطة فى الأسبوع الأول من الإصابة.

وزارة الصحة تتوقع انحسار الموجة في منتصف مارس

وأوضحت الوزارة أن هناك انخفاضًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، متوقعا انحسار الموجة منتصف شهر مارس الجاري.

وطالبت من المواطنين الالتزام وعدم التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية، تفاديا لأى موجة أخرى، أو رد فعل مخالف للتوقعات التى وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اللقاحات أصبحت من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

«الصحة»: 3 فئات يمثلون 99% من الحالات الحرجة

وأكدت الوزارة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى لحالة القلق أو الذعر التى تصيب بعض المواطنين من الحصول على اللقاحات، لافتة إلى أن 99% من الحالات الحرجة، والتي تصل إلى الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هم أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، وغير الحاصلين على اللقاحات.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة ومراقبة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.