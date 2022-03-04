برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر إلى بولندا وموجود في السفارة الأمريكية

أكد النائب الأوكراني إيليا كيفا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غادر على وجه السرعة إلى بولندا، وموجود في السفارة الأمريكية، بعد وقت قليل من إعلان رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، أيضًا، أن زيلينسكي غادر أوكرانيا إلى بولندا، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

كيفا: الرئيس الأوكراني بأمان الآن في السفارة الأمريكية ببولندا

وقال كيفا، في مقطع فيديو على قناة تليجرام الخاصة به: لقد أُكد لي للتو، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الرئيس فلاديمير زيلينسكي، عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية.

وتابع البرلماني الأوكراني: ومن هناك سيستمر (زيلينسكي) في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر.

تأكيد سابق من رئيس مجلس النواب الروسي بوجود زيلينسكي في بولندا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن زيلينسكي غادر أوكرانيا متوجهًا إلى بولندا.

وكان رئيس مجلس الدوما، قال في نهاية فبراير الماضي، إن زيلينسكي غادر كييف على عجل وتوجه إلى لفوف. بينما نفى البرلمان الأوكراني ذلك.

ياتي ذلك مع ما وصفته مصادر بالتقدم البطيء للقوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي دخلت اليوم، يومها التاسع، بهدف نزع سلاح أوكرانيا وتقديم المسؤولين عما تصفه موسكو بجرائم عنصرية ضد المدنيين في دونباس، للعدالة.