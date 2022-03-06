حظك اليوم برج العقرب الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تجنب الحدة

يعرف عن سيدة برج العقرب أنها من الأبراج التي تجيد الحب ببراعة، فهي شغوفة ومخلصة للغاية، كما أنها تمتلك حس الفكاهة ولديها القدرة على إدخال البهجة والسعادة الى قلب شريكها، فإذا كنت تبحث عن جبيبه تحب الحياة والرقص والغناء وكل الأنشطة التي قد تبعث على البهجة، فسوف تجدها في هذه المرأة التي تسعى بشتى الطرق لترسم ابتسامة على وجهك فقط.

أما عن الرجل مواليد برج العقرب، ففي الحب شخص غيور للغاية يفضل أن يسيطر على كل شيء، ومنه فهو يحاول دائما السيطرة على شريكته، وعادة ما يشعر هذا الرجل بالغيرة الشديدة من أسباب غير منطقية وأحياناً تعتبر لا قيمة لها .

ومن منطلق أن الغالبية العظمى منهم تبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة حتى تتفادى العقبات.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

عيوب سيدة برج العقرب

ورغم الحب الكبير الذي تحمله سيدة العقرب بداخلها فهي سيدة تتملكها صفات سلبية منها الغيرة والانطوائية وحب التملك والسيطرة على الآخر.