توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. اعرف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع في درجات الحرارة شهدته كافة محافظات مصر اليوم، ليعتقد الكثير من المواطنين باقتراب فصل الصيف، وكشفت هيئة الأرصاد على إثر ذلك، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدا الأحد، بالإضافة إلى فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق المختلفة، والتي تشمل «الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس يوم الثلاثاء، سيكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 7 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 17.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 16.