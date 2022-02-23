عاجل.. مصرع طفلتين في حريق داخل منزل بقنا

لقيت طفلتان مصرعهما، اليوم الأربعاء، متأثرتين بإصابتهما في حريق اندلع بأحد المنازل في «نجع السديس»، التابع لقرية «حجازة بحري»، بمركز قوص، شمال محافظة قنا، تم نقل جثتي الطفلتين إلى مستشفى قوص المركزي، حيث تم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

بلاغ لإسعاف قنا بمصرع طفلتين في حريق بقوص

تلقي مرفق إسعاف قنا بلاغاً يفيد بمصرع كل من «حبيبة أيمن علي حسين»، 4سنوات، وابنة عمها «ريتاج مجدي علي حسين»، 5 سنوات، في حريق اندلع داخل منزل في «نجع السديس»، بدائرة مركز قوص.

نقل جثتي الطفلتين لمشرحة المستشفى المركزي

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، كما تم انتشال جثتي الطفلتين، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، قيد التحقيقات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.