عاجل.. مصرع طفلتين صعقا بالكهرباء في فرشوط بقنا

لقيت طفلتان مصرعهما، بعد ظهر اليوم الجمعة، إثر تعرضهما الكهرباء، في قرية «الكوم الأحمر» بفرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بمصرع طفلتين، هما «عزة .م» 12 عاما، و«جنى ع» 10 أعوام، مقيمان بقرية «الكوم الأحمر» بفرشوط، صعقا بالكهرباء.

مصرع الطفلتين داخل المنزل

وتبين أن الطفلتين لقيتا مصرعهما داخل المنزل بقرية «الكوم الأحمر».

تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.