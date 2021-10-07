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مصرع طفلتين تناولتا مادة سامة بالخطأ في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
05:13 م | الخميس 07 أكتوبر 2021
مصرع طفلتين تناولا مادة سامة بالخطأ

مصرع طفلتين تناولا مادة سامة بالخطأ

توفيت طفلتان بقرية العدوة شرق، التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم، نتيجة تناولهما مادة سامة عن طريق الخطأ، وتم نقلهما إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بوفاة شقيقتين

كان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان تلقى إخطاراً من مأمور مركز إدفو بتلقيه بلاغا من مستشفى إدفو العام، يفيد بوفاة طفلتين نتيجة تناولهما مادة سامة، وهما «شيماء، ع . م»، 10 سنوات، وشقيقتها «أسماء. ع. م»، 7 سنوات.

وبحسب البيانات الأولية، وجد على الشقيقتين آثار تورم بالوجه، وظهور رغاوي بالفم، ما أدى إلى توقف الدورة التنفسية وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بالقلب، ولاتوجد شبهة جنائية.

نقل الجثتين إلى مشرحة إدفو 

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

 

 

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