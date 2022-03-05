أحمد عنان يعلن خطوبته من خارج الوسط الفني

نشر الفنان أحمد عنان، مجموعة من الصور وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لحفل خطوبته في غياب تام من نجوم الوسط الفني.

وكانت أعلنت رضوى خالد بالأمس، خطبة شقيقها على فتاة من خارج الوسط الفني، بنشرها مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ألف مبروك.. حبيبي».

مشاركة أحمد عنان في مسلسل أنا وهي

وشارك أحمد عنان موخرا في مسلسل «أنا وهي»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يدور المسلسل حول المشكلات النفسية، حيث إن هند لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمران به من عقد نفسية.

وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي، هنا الزاهد، أحمد حاتم، ميرهان حسين، محمود البزاوي، سليمان عيد، سلوي محمد علي، طارق عبد الحليم، ندى عادل، محمد المولى، محمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

مشاركة أحمد عنان في مسلسل أجازة مفتوحة

وحقق أحمد عنان نجاحا من خلال مشاركته في مسلسل «أجازة مفتوحة» بطولة شريف منير، سميحة أيوب، لقاء الخيمسي، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، كريم أبو زيد، ملك قورة، سامي مغاوري، نور محمود، هدى مجد، مؤمن نور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة.