محافظ دمياط تتفقد مشروع تطوير ممشى اللسان بمدينة رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الأولية بعدد من المشروعات بمدينة رأس البر، وذلك خلال الجولة التي أجرتها اليوم، وبدأتها بمتابعة عملية تطوير ممشى اللسان، نظرًا لتهالك أجزاء كبيرة من السور الخاص به وخطورته الداهمة، حيث ذكرت محافظ دمياط أنه سيتم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقًا لخطة محددة، وطبقاً لمعايير يأتي أهمها الاستغلال الأمثل لموقعه الهام وإطلاله على البحر مباشرة.

وتفقدت محافظ دمياط مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والذي بدأت أعمال التطوير به، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ليتضمن مشروع متكامل لتطوير المبنى بالكامل.

تطوير محطة ركاب رأس البر

كما تفقدت محافظ دمياط، موقع محطة ركاب مدينة رأس البر، والذي شهد أيضا بدء أعمال تطويره لتخصيص جزئين كموقف لسيارات الأجرة وأيضاً انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد، حيث أكدت على الإسراع في معدلات العمل بالموقع قبل بداية موسم شم النسيم.

واطلعت محافظ دمياط على الموقف الخاص ببدء الأعمال بموقع موقف 51، والذي سيتم تجهيزه ليصبح مكانا لانتظار سيارات الملاكي لتخفيف التكدس عن شارع بورسعيد.