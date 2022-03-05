مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم مروع بدمياط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، جراء حادث تصادم مروع على الطريق الساحلى الدولى بالقرب من المدخل الغربى لمدينة دمياط الجديدة.

مصرع 3 أشخاص

وقال شهود عيان إن سيارة نقل مسرعة دهست ثلاثة شباب يستقلون دراجة نارية، ما أسفر عن وفاة كل من: أحمد أشرف السعيد عبدالعزيز، مقيم بقرية البستان التابعة لمركز دمياط، وأحمد السعيد إبراهيم الطواهى، مقيم بقرية العدلية التابعة لمركز دمياط وتم نقلهم لمشرحة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، بينما الجثة الثالثة مجهولة الهوية.

مصابان مجهولا الهوية

وجرى نقل مصابين اثنين «مجهولى الهوية» إلى مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة لتلقى العلاج، بينما حالتهما الصحية خطيرة.

وألقت قوات الأمن القبض على قائد سيارة النقل والتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.