مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبى لتطوير علاقات التعاون الثنائية

بحث بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، اليوم، مع النائب الألمانى رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، ديفيد ماك أليستر، سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين الجانبين المصرى والأوروبى فى مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، ومن بينها المجال البرلمانى، فضلاً عن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت وزارة الخارجية، فى بيان، أمس، إن لقاء بين «عبدالعاطى» و«أليستر» تطرق إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها ملف الطاقة، فى ضوء كون مصر مركزاً لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة.

كما تناول اللقاء، الذى جاء فى إطار التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبى ورؤساء اللجان النوعية به، بشكل مفصل، الدور الإقليمى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التى تموج بها منطقة الشرق الأوسط، خاصةً الليبية والسورية، والقضية الفلسطينية، والوضع فى منطقة الساحل.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبى بالدور الإقليمى المصرى البناء فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، بالإضافة إلى جهودها فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى عملية التحديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الجارية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، فضلاً عن جهود بناء الإنسان من خلال التركيز على قطاعى التعليم والصحة. وجرى بحث ترتيب زيارة لرئيس اللجنة إلى مصر فى إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.