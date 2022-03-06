حظك اليوم برج الجدي الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. انفراجة مالية

يُعرف عن مواليد بجر الجدي الشخصية الحازمة والقوية، لذلك نجد أن كثيرا من المشاهير من مواليد هذا البرج، ومنهم الراحل صلاح جاهين ومحمود المليجي وسوف، المخرج المصري خالد يوسف، المطربة أنغام، المغنية الإيطالية داليدا، المطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي ليلي علوى، نجوي فؤاد.

وللمهتمين بعلوم الأبراج والفلك من مواليد برج الجدي، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية اليومية التي تقدمها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تبشر خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد برج الجدي، أن الوضع الفلكي اليوم يمنحك أفكارا رائعة، وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

ويستمر الحظ الجيد للمستوى العاطفي، حيث إن القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.

برج الجدي

يحتل برج الجدي الرقم 9 ضمن دائرة الأبراج السماوية الإثني عشر، وهو من الأبراج الترابية التي يرمز لها بشكل الماعز، ويبدأ في الفترة من 22 ديسمبر وحتى 19 يناير، وهو ينسجم مع مواليد الأبراج المائية مثل برح الحوت، وكذلك الأبراج الترابية مثل الثور والعذراء، كما أنه لا يستطيع التعامل مع مواليد برج الجوزاء بسبب اختلال الحالة المزجية، والاندفاع الذي لا يستطيع تحمله.