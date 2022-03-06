«المركزي الروسي»: «فيزا» و«ماستر كارد» تعملان بشكل طبيعي

قال «البنك المركزي» الروسي، إن بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد» الصادرة عن بنوك البلاد ستظل تعمل داخل الأراضي الروسية بشكل طبيعي.

وأضاف «المركزي الروسي»، أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية «إن أس بي كيه»، مشيرا إلى أن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء دخل روسيا بشكل طبيعي.

بدوره، أوضح بنك «سبيربنك» الروسي، أن بطاقا «فيزا» و«ماستر كارد» الصادرة عن البنك ستظل تعمل داخل روسيا، وذلك بعد إعلان الشركتين تعليق خدماتهما داخل الأراضي الروسية.

«سبيربنك»: المعاملات المالية عبر المتاجر الإلكترونية في الخارج ستكون محدودة

وقال «سبيربنك» في بيان، إن المعاملات المالية عبر المتاجر الإلكترونية في الخارج ستكون محدودة.

من جانبها، قالت وزراة الخارجية الأمريكية، إن موسكو ستواجه ضغوطا متزايدة من الدول الغربية ما لم تنه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخلال لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على حدود أوكرانيا مع بولندا، أوضح المسؤول الأمريكي، للصحفيين، أن الضغط على موسكو سيستمر وسيزداد ما لم تنته حرب الاختيار هذه.

بدوره، قال مسؤول أمريكي، لـ شبكة «سي إن إن» الإخبارية إن حاملة الطائرات الأمريكية «يو.إس.إس هاري ترومان» موجودة في شمال بحر إيجة لتضمن استمرار حركة الطيران إذا تصاعدت التوترات.

وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، تلقى في وقت سابق اتصالا من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بينيت بعد اجتماع المسؤول الإسرائيلي، مع فلاديمير بوتين، مشيرا إلى استمرار الحوار.

«زيلينسكي» يدعو مواطني بلاده للاستمرار في مقاومة القوات الروسية

وفي فيديو نشره عبر حساب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حث رئيس أوكرانيا، مواطني بلاده على الاستمرار في مقاومة القوات الروسية.

وكان بينيت التقى، بـ بوتين، خلال زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لـ موسكو، فيما استمرت المباحثات بين الجانبين نحو 3 ساعات دون عقد أي مؤتمر صحفي.

من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة تعد خطط طوارئ لاحتمالات عديدة، بينها تشكيل زيلينسكي حكومة منفى في بولندا.

وفي العاصمة الألمانية «برلين»، قالت مصادر حكومية، إن بينيت بحث الوضع في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.