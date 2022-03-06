طائرة روسية تتوجه إلى واشنطن لإجلاء دبلوماسيين روس

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن طائرة روسية تتوجه لواشنطن لإجلاء دبلوماسيين من وفد موسكو الأممي، وذكر موقع «موسكو تايمز»، أنه تم السماح لطائرة إليوشن Il-96 بالهبوط في مطار دالاس الدولي، رغم إغلاق الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية على إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

«أنطونوف»: خطاب واشنطن عن موسكو وصل إلى حد العبث

وكانت الولايات المتحدة، دعت، الإثنين الماضي، إلى طرد 12 عضوا من البعثة الروسية للأمم المتحدة بحلول 7 مارس الجاري، فيما قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، إن الشعارات التي تتردد في الولايات المتحدة أصبحت محفوفة بالمخاطر، موضحا أن خطاب واشنطن عن موسكو وصل إلى حد العبث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتعتزم السلطات الروسية، تقييد تصدير الياقوت الاصطناعي المستخدم في تصنيع أجهزة «آي فون»، فيما أعلنت شركة «بوما» للملابس الرياضية، وقفها لشحناتها إلى روسيا كما أغلقت متاجرها في البلاد.

3 آلاف متطوع أمريكي سيشاركون في مقاومة العملية العسكرية الروسية

من جانبه، قال مسؤول أوكراني، إن 3 آلاف متطوع أمريكي سيشاركون في كتيبة دولية لمقاومة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، التقى المستشار الألماني، أولاف شولتس يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ميدانيا، أظهر فيديو بثته وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، إسقاط صاروخ أوكراني، من طراز «ستينجر» الأمريكي الصنع، لـ هليكوبتر روسية، عند دخولها المجال الجوي الأوكراني.