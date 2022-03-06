استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال ووفد أمريكي في فنزويلا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان على رأسها، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم قيامه بعملية طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فيما شهدت كوريا الشمالية، تجربة مهمة أخرى لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.

وفي الشأن الإيراني، شهدت البلاد، اتفاق بين طهران و«وكالة الطاقة الذرية» على خطة مدتها 3 أشهر لحل مشكلة جزيئات اليورانيوم.

شرطة الاحتلال تزعم إصابة شرطيين جراء عملية الطعن

واستشهد شاب فلسطيني «19 عامًا» من مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة شرطيين إسرائيليين عند باب حطة أحد أبواب «المسجد الأقصى المبارك».

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إنَّ أحد عناصر شرطة الاحتلال أطلق الرصاص صوب الشاب عند باب حطة قبل دخوله لـ «الأقصى»، وتركه ينزف دون تقديم العلاج له.

وأضاف شهود، أنَّ قوات الاحتلال أغلقت بوابات «المسجد الأقصى المبارك»، ومنعت المصلين من الدخول لأداء صلاة فجر اليوم الأحد.

«بيونج يانج» تجري تجربة لـ أنظمة الأقمار الصناعية

وفي كوريا الشمالية، قالت وكالة الأنباء المركزية، إنَّ «بيونج يانج» أجرت تجربة مهمة أخرى لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.

وجاءت التجرية الكورية الشمالية، بعد يوم من إعلان عدد من الدول، قيام كوريا الشمالية، بـ إطلاق صاروخ باليستي من البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية أنَّ الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق، في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير، إلى أنَّها أكّدت من خلال الاختبار موثوقية نظام نقل البيانات واستقبالها للقمر الصناعي ونظام قيادة التحكم وأنظمة التحكم الأرضية المختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن مسؤوليين أمريكيين توجهوا إلى فنزويلا حليفة روسيا لإجراء محادثات، فيما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن واشنطن تسعى لإضعاف الاتصالات بين كاراكاس وموسكو.

وأضافت ««نيويورك تايمز» أنَّ وفد أمريكيا توجه أمس السبت، إلى فنزويلا للقاء ممثلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وقالت مصادر، إن وفد واشنطن ضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية والرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض».

وشهد الملف النووي الإيراني، نوع من الانفراجة مع الحديث عن اتفاق بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على خطة مدتها 3 أشهر ستعمل على حل مشكلة عالقة منذ فترة طويلة تتعلق بجزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع قديمة غير معلنة.