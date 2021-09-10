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د. أشرف رضا: البداية من المدرسة وبناء شخصية «الصغار والشباب»

كتب:

إلهام زيدان
08:48 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
الدكتور أشرف رضا

الدكتور أشرف رضا

 

 

رئيس «الفنون»: رحلات المدارس للمتاحف ومشاهدة السينما وحفلات الموسيقى أبسط وسائل الارتقاء بالذوق

قال الدكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، رئيس مجمع الفنون والثقافة، إن رفع الوعى والذوق العام ونشر الثقافة يبدأ من المدرسة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، ثم فى مرحلة الشباب من خلال الجامعات ومراكز الشباب لحين الوصول إلى المواطن أو رجل الشارع.

وأوضح «رضا» أن هذه الأمور زرعها الخالق فى تكوين الإنسان، لكنها فى حاجة إلى التعزيز عبر دعم جميع الجهات المسئولة عن هذا الشأن من وزارات التعليم والثقافة والسياحة والآثار والتعليم العالى والأزهر والكنيسة لكى ينشأ المواطن فى بيئة صحية واجتماعية وثقافية سليمة.

وأشار «رضا» إلى أن هناك وسائل عديدة تسهم فى زيادة الوعى خاصة بين الشباب، مثل رحلات المدارس للمتاحف المتخصصة الأثرية والفنية، والأفلام السينمائية وحفلات الموسيقى والغناء والأوبرا التى ترفع الذوق العام، والبعد عن المحتوى الملوث الذى يتناول مشكلات العشوائيات والسلوكيات غير السوية.

وعن آليات تفعيل هذه الوسائل لتنمية الوعى، قال «رضا»: «لدى المواطن اهتمامات ثقافية مختلفة، لكن علينا كمثقفين الذهاب للمواطن، وهو منهج أعمل به سواء فى مجمع الفنون والثقافة أو فى كلية الفنون الجميلة، بهدف إشراك الشباب فى الفعاليات الثقافية والفنية، ونعمل اتصالات تسويقية لتقديم الفعاليات بنجاح، وتخرج منها فنون متنوعة تهدف لرفع مستوى الذوق العام».

وتابع قائلاً: «يأتى رفع الوعى بالإحساس ببصمة كل فنان فى الشوارع والمدن الجديدة وفى القرى ومن بينها مشروع حياة كريمة، ونحن بحاجة إلى تشغيل قصور الثقافة والمكتبات بفعاليات وخطة ومنهجية مدروسة ضمن خطة العمل التى يجرى تنفيذها».

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