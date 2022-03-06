7 نصائح لتجاوز العاصفة الترابية اليوم.. «ابعدوا عن الأشجار»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، السائقين على الطرق داخل المدن أو الطرق السريعة بين المحافظات ومدن الجمهورية المختلفة، بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، بسبب تعرض البلاد لعواصف ترابية، نتيجة تأثر مصر بمنخفض خماسيني، مثير للرمال والأتربة على جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سرعات الرياح ستتراوح فى حالة الطقس اليوم، ما بين 50 و70 كم فى الساعة بشكل متفاوت، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، لهذا يجب توخي الحذر للسائقين ولأصحاب الأمراض الصدرية أيضًا.

ووجهت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح لمرضى الجيوب الأنفية والصدرية، وعدم الخروج اليوم إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفي تلك الحالة يجب ارتداء النظارت الشمسية والكمامات.

7 نصائح لمواجهة العاصفة الترابية

- الابتعاد تماما عن السير تحت الأشجار القديمة والمتهالكة.

- تجنب السير أسفل الأبنية القديمة أو الآيلة للسقوط والمتهالكة، أو ركن السيارات بجوارها، أو حتى الانتظار فى تلك الأماكن.

- الابتعاد عن ألواح الإعلانات وأعمدة الإنارة على الطرق، وعدم الانتظار بجوارها.

-عدم القيادة على سرعات عالية.

- ضرورة استخدام أضواء السيارة الأمامية والخلفية، بدرجة لا تؤثر على مستوى الرؤية للسائقين القادمين من الخلف.

- التأكد من إغلاق جميع نوافذ السيارات جيدا.

- ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارات القادمة من الخلف أو التى تسير أمامك.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 27 12

- الإسكندرية 22 12

- طنطا 27 11

- شبين الكوم 27 12

- دمنهور 25 12

- بلطيم 23 11

- مطروح 20 13

- السلوم 20 11

- سيوة 24 08

- بورسعيد 26 12

- دمياط 24 11

- الزقازيق 27 12

- المنصورة 27 12

- الإسماعيلية 30 12

- السويس 30 12

- العريش 30 13

- رفح 29 12

- رأس سدر 29 12

- نخل 31 12

- نويبع 32 18

- طابا 29 16

- كاترين 24 09

- الطور 29 15

- شرم الشيخ 29 17

- الغردقة 30 17

- مرسى علم 30 17

- الفيوم 30 11

- بني سويف 30 11

- المنيا 31 12

- أسيوط 32 12

- سوهاج 34 13

- قنا 35 14

- الأقصر 35 15

- أسوان 36 16

- إدفو 36 16

- أبو سمبل 35 16